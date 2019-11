Incontro sul futuro di Rivieracqua a Firenze: decisa una nuova conferenza dei sindaci entro fine mese

Si è svolto ieri a Firenze il primo incontro tra il Commissario dell’Ato Idrico, Gaia Checcucci, i Comuni di Sanremo e Taggia, la Provincia di Imperia e Rivieracqua, sul futuro della società anche in funzione dell’appuntamento di lunedì prossimo in tribunale.

Per la Provincia era presente l’ing. Migliorini mentre per il Comune di Sanremo c’era il vice Sindaco Costanza Pireri e per Taggia il primo cittadino Mario Conio. Per Rivieracqua erano presenti Angela Ferrari e Sara Rodi, oltre all’avvocato Marco Arato.

E’ stata fatta una analisi della situazione sull’eventuale fallimento di Rivieracqua ed è emersa la volontà di convocare una conferenza dei sindaci entro fine mese, alla quale parteciperà anche il Commissario Checcucci, in modo che i primi cittadini, una volta capita la situazione decideranno il da farsi sul futuro di Rivieracqua.