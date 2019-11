Imperia: ‘Non c’è Paragone…!’, nel fine settimana ad ‘OliOliva 2019’ la gara di cucina ma… non solo

La gara di cucina che ormai da tradizione si svolge la domenica pomeriggio a Olioliva, propone una interessantissima anteprima venerdì prossimo.

La gara di cucina per cuochi non professionisti, organizzata da Turismo Verde e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) è nata per valorizzare e recuperare antiche ricette della tradizione Ligure. Il tema di quest’anno è ‘Stoccafisso e Baccalà’. Sergio Lanteri, Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso della Provincia di Imperia e delle Alpi Liguri, e Lodovico Rolfo, chef dell’Accademia, ‘racconteranno’ la ricetta dello ‘Stoccafisso alla Onegliese’.

Storia, curiosità e tecnica di lavorazione saranno gli argomenti trattati in questo imperdibile appuntamento. Ma non solo: chiunque avrà la possibilità di fare domande su tutto ciò che riguarda lo stoccafisso e il baccalà. L’appuntamento è per venerdì alle 16 nell’area laboratori in Calata Cuneo ad Oneglia. Sono ancora aperte le iscrizioni alla gara per cuochi non professionisti che si svolgerà domenica Pomeriggio. Per informazioni, regolamento e iscrizione gratuita si può chiamare il 3356795033 oppure inviare una mail a lenaviincielo@libero.it.