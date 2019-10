Domani a Badalucco appuntamento con la Festa d'Autunno, una manifestazione per tutta la comunità

Domani, sabato 26 ottobre, a Badalucco si terrà la Festa d'Autunno. La manifestazione prenderà il via dalle ore 16, nel teatro all'aperto di piazza Marconi.



Si tratta di un evento organizzato dal Comune per tutto il paese, rivolto sia ai grandi che ai piccini. "E' un evento rivolto a tutta la comunità. Nel pomeriggio ci saranno musica, caldarroste e vin brulè. - assicurano dall'amministrazione comunale - Inoltre sarà possibile acquistare anche alcune leccornie come lo zucchero filato ed i lecca lecca. Venite a trovarci per festeggiare insieme a noi questa splendida stagione. Vi aspettiamo".