Apricale tra i migliori luoghi in Italia dove poter osservare il fenomeno del foliage

C’è anche Apricale borgo di poco più di 600 anime tra le località consigliate per osservare il fenomeno del foliage. Con questo termine inglese, in voga negli ultimi anni, si indica il viraggio verso i colori autunnali della natura, ovvero quando il fogliame inizia ad assumere il caratteristico colore giallo e rosso.



Uno spettacolo per gli occhi che ha portato alla nascita di un settore del turismo volto proprio ad osservare questo particolare momento. Il paesino della provincia di Imperia, è stato indicato all’interno di un articolo su Il Post, il noto quotidiano online fondato nel 2010 da Luca Sofri.



Secondo una suggestione offerta dal noto portale di prenotazione di vacanze online Weekendesk, Apricale grazie ai sentieri che la collegano ai comuni limitrofi permette di osservare pienamente il foliage, con colori accesi in forte contrasto con il marcato verde degli ulivi. Così questo paesino dell’entroterra è stato affiancato alla Val Chiosone in Piemonte, ai Colli Euganei del Veneto, al Cilento in Campania ed al parco di Villa Demidoff in Toscana. Un bel risultato in termini di visibilità per Apricale.