Imperia: sabato la '.Net Conf', un pomeriggio per scoprire le novità legate al mondo dello sviluppo Microsoft

Sabato 26 ottobre, ad Imperia, si terrà un appuntamento per tutti gli appassionati di informatica, la versione imperiese della .NET conf. Un evento gratuito ospitato dal Centro Pastore di Imperia in Via Delbecchi, 36.



"Vieni anche tu a scoprire le novità nel mondo dello sviluppo Microsoft. In un pomeriggio all'insegna delle nuove tecnologie e sulla scia dell'evento di Microsoft in cui verrà presentata la versione 3.0 di .NET Core, alcuni speaker terranno una serie di sessioni sugli ultimi trend dello sviluppo nel mondo Windows e non solo! Al termine delle sessioni di presentazione, speaker e partecipanti potranno (se lo desiderano) concludere con una pizzata tutti insieme!" - spiegano gli organizzatori.



Qui di seguito la scaletta definitiva:

14:30 - 15:00 Registrazione

15:00 - 16:00 Introduzione a .NET Core 3 e C# 8 - Raffaele Rialdi

16:15 - 17:15 ASP.NET Core e lo sviluppo di Web API - Marco Minerva

17:30 - 18:30 La rivoluzione di Blazor - Giampaolo Tucci

18:30 - 19:00 Q&A"



"La location per la pizzata è il Ristorante Il Melograno, in Via Des Geneys, 12, ad Imperia (sul porto di Oneglia). Per segnalare la tua presenza usa il Doodle a questo LINK: in questo modo ci aiuterai a gestire le prenotazioni. Per contattare gli organizzatori:Mail: stefano.semeria@gmail.com Telefono: 3493140191" - concludono.