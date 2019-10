Pigna: dopo l'ondata di maltempo la situazione sta tornando alla normalità, oggi si decide il destino degli sfollati

Anche se l'allerta meteo sarà in vigore fino alle 20, a Pigna sembra che la situazione stia tornando alla normalità. L'ondata di maltempo ha spaventato non poco i residenti del piccolo comune, unico in zona ad aver fatto i conti con un'ordinanza per l'evacuazione di alcuni abitanti.

In totale hanno passato due notti lontano da casa per questioni di sicurezza e, probabilmente, ne dovrà trascorrere ancora una prima che possano fare ritorno. In queste ore a Pigna si sta valutando come agire e il sindaco Roberto Trutalli ha ipotizzato una revoca dell'ordinanza di sgombero entro domani.