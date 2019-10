“Il Tenco mi ha salvato la vita, altrimenti sarei stato solo un grigio burocrate”: SanremoNews incontra Antonio Silva, presentatore e uomo simbolo della rassegna (Video)

Il Tenco ha toccato quest’anno la sua 43ª edizione, lui ne ha condotte 42. Alla prima ha partecipato, con scarsi risultati, e solo grazie a una geniale idea di Amilcare Rambaldi ne è diventato un simbolo. Antonio Silva, milanese che più milanese non si può, è il volto e la voce del Premio Tenco da 42 anni. Per generazioni di appassionati basta vederlo o sentirlo parlare per essere catapultati all’Ariston durante quelle tre magiche serate.

E noi non potevamo che chiudere il weekend del Premio Tenco 2019 incontrandolo, scambiando qualche parola con lui, provando a carpire qualche piccolo segreto di 42 anni di storia della canzone d’autore italiana.

Dilungarsi con la parola scritta ora serve a poco, microfono aperto per Antonio Silva, il signor Premio Tenco.