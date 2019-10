Bordighera: il 3 novembre la riunione del gruppo di auto aiuto "A.R.T.S."

Domenica 3 novembre, alle. 19, a Bordighera presso la sala riunioni della Croce Rossa, si riunirà il gruppo di auto aiuto "A.R.T.S." (Artists Recovering Throught the Twelve Steps). Si tratta di un'associazione di persone che attraverso gruppi di auto-aiuto si riconoscono come artisti e si incontrano per superare le difficoltà ad arrendersi alla propria creatività e ad esprimerla.



"La tematica centrale è il recupero e l'espressione dei propri talenti creativi; l'obiettivo è la possibilità, condividendo e sostenendosi reciprocamente, di vivere una vita più soddisfacente e autentica. - spiegano i promotori dell'incontro -seguirà un aperitivo".