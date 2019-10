Seborga: Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie candidate ufficiali alle elezioni, per la prima volta nella storia sarà una Principessa

Terminata la scorsa domenica la fase di presentazione delle domande di candidatura alle elezioni del Principe di Seborga, il Consiglio della Corona si è riunito venerdì scorso, per la valutazione dei dossier di candidatura pervenuti e la selezione dei due candidati ufficiali, come stabilito dal Regolamento delle elezioni.

In totale sono pervenute al Palazzo del Governo tre candidature:

– Nina Menegatto, Consigliere della Corona per gli Affari Esteri uscente;

– Laura Di Bisceglie, cittadina di Seborga e figlia del Principe Giorgio I;

– Secondo Messali, guardia del Principato, già ministro ai tempi del Principe Giorgio I.

Dopo un’attenta analisi dei candidati, dei loro programmi di governo e dei profili dei quattro Consiglieri della Corona di fiducia proposti da ciascuno, il Consiglio della Corona ha individuato quali due candidati ufficiali alle elezioni Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie. Su queste ultime i Seborghini voteranno alle elezioni del prossimo 10 novembre. Per la prima volta nella storia, dunque, Seborga avrà una Principessa.

A norma di regolamento, le candidate Menegatto e Di Bisceglie si presenteranno ai Seborghini e alla stampa, rispondendo alle loro domande, domenica 27 ottobre alle 16, in Piazza della Libertà.

Nina Menegatto è nata a Kempten (Germania) il 6 novembre 1978. È madre di Maya, nata nel 2019. Ha frequentato l’Institut Monte Rosa a Montreux, in Svizzera, e ha in seguito conseguito un MBA in marketing presso l’International University of Monaco, nel Principato di Monaco. Di madrelingua tedesca, parla perfettamente anche l’italiano, l’inglese e il francese. Amministratrice di una società edile, da oltre 15 anni è molto attiva e coinvolta nella vita di Seborga e nelle sue attività. Grande sostenitrice del Principato, dal 2010 al 2019 per due volte è stata eletta dai Seborghini Consigliere della Corona del Principato di Seborga, e in entrambi i casi è stata incaricata della gestione degli Affari Esteri. In questa veste si è attivata in prima persona per promuovere la realtà del Principato di Seborga all’estero dal punto di vista turistico, storico e commerciale.

Laura Di Bisceglie, 45 anni, è nata a Sanremo il 3 agosto 1974. Risiede a Seborga. È figlia del Principe Giorgio I, rifondatore del Principato di Seborga.

Diplomata in ragioneria, ha lavorato in passato come commessa a Sanremo presso la Libreria Berardi e presso il negozio Vesco. È stata in seguito impiegata nella ditta import-export CO.NA.FI. e presso la sede di Bordighera di Telecom Italia. Attualmente è commerciante a Seborga.