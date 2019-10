Olivetta San Michele: domani l'appuntamento con la 'Downtown 2019, una giornata dedicata alla downhill

Si svolge domani ad Olivetta San Michele, nell’immediato entroterra di Ventimiglia la ‘Olivetta downtown 2019’, ovvero la ‘Gara delle Gare’ in un’intera giornata a disposizione di tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.

Il borgo sarà il palcoscenico privilegiato che ospiterà bikers di ogni età, di ogni livello e di ogni nazione su un tracciato che comprende una parte di sentiero in terra ed un’altra nel paese, tra i carugi e le scalinate dove verranno fuori le qualità e le doti tecniche del biker. Il tutto reso possibile grazie alla ampia disponibilità dell’amministrazione del Comune di Olivetta e soprattutto alla professionalità di Marco Fantino, che da ben dieci anni organizza le Downtown, ovvero da quando in Italia non esisteva ancora nulla del genere.

Un tipo di gara che ha visto nelle precedenti edizioni, la partecipazione oltre a bikers italiani, anche inglesi e francesi, molto apprezzata da questi ultimi e da piloti di fama mondiale e campioni nazionali e regionali. La giornata, sarà una grande festa internazione della bici, che vedrà nella piazza principale di Olivetta, in uno spazio-villaggio dedicato, una serie di stand a tema.

Alle 9 è previsto l’inizio delle prove libere, alle 12 quelle cronometrare per definire la griglia di partenza e, al pomeriggio, due manche di gara. La festa continuerà alla sera con il pasta party, le premiazioni e tanta musica live.