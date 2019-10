Sanremo: una sfilata di grandi nomi per il 43° Premio Tenco. Sul palco Gianna Nannini, Levante, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Vinicio Capossela e molti altri (Video)

È tutto pronto in città per il 43° Premio Tenco, rassegna che ogni anno porta in città grandi nomi della canzone d’autore italianana e internazionale. Dopo la presentazione dello scorso 24 settembre a Milano, questa mattina gli organizzatori hanno svelato le ultime novità in Comune a Sanremo.

Presenti, oltre ai componenti del Club Tenco, anche i rappresentanti delle varie associazioni che hanno collaborato all'organizzazione insieme al sindaco Alberto Biancheri e agli assessori Silvana Ormea e Alessandro Sindoni.

Molti i grandi nomi della canzone italiana attesi a Sanremo per la tre giorni dal 17 al 19 ottobre. I tre Premi Tenco 2019 sono andati a: Gianna Nannini (artista), Pino Donaggio (artista) e Franco Fabbri (operatore culturale).

Attesi a Sanremo anche i vincitori delle targhe: Vinicio Caposella (disco assoluto), Daniele Silvestri (canzone singola), Enzo Gragnaniello (album in dialetto) Alessio Lega (interprete di canzoni), Fulminacci (opera prima) e un rappresentante di Adoriza (album collettivo a progetto). E poi: Manuel Agnelli e Rancore, Achille Lauro, Nina Zilli, Levante, Petra Magoni, Ron, Sergio Cammariere e gli Stadio.



Ecco come saranno suddivisi gli artisti nelle tre serate:

Giovedì: Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Fulminacci, Enzo Gragnaniello, Achille Lauro, Alessio Lega, Rancore, Daniele Silvestri, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro

Venerdì: Eric Burdon (Premio Tenco), Sergio Cammariere, Custodie Cautelari, Pino Donaggio (Premio Tenco), Gnuquartet, Levante, Petra Magoni & Frida Bollani Magoni, Ron, Stadio, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro, Nina Zilli

Sabato: Roberto Brivio, Simona Colonna, Franco Fabbri (Premio Tenco), Mimmo Locasciulli, Gianna Nannini (Premio Tenco), Davide Riondino, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro.



Tanti eventi collaterali in programma, le location saranno tra le più affascinanti che Sanremo può offrire: il Forte di Santa Tecla, la sede del Club Tenco e la Pigna. E poi le esibizioni delle tre serate all'Ariston il 17, il 18 e il 19 ottobre con ben 27 artisti ad alternarsi sul palco. Confermata anche quest'anno la partecipazione di Morgan in qualità di co-presentatore e 'spalla' del mitico Antonio Silva.

Ad anticipare le serate del Premio Tenco 2019, la mattina di mercoledì 16 ottobre, sarà una Masterclass su Fabrizio De André in cui interverranno alcuni artisti ed esperti di musica per approfondire, studiare e raccontare, attraverso testimonianze e immagini, la figura del cantautore genovese in un incontro con gli studenti.



La Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco 2019) è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria, Coop Italia, Grandi Auto, Casinò di Sanremo, Confcommercio di Imperia e Royal Hotel, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre.



Sono aperte le prevendite. Con l’abolizione del diritto di prevendita i biglietti hanno lo stesso prezzo sia in prevendita che al botteghino. Per info www.clubtenco.it; www.premiotenco.it; www.aristonsanremo.com.