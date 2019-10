Imperia: da lunedì chiusura della Galleria Gastaldi modifiche per i percorsi dei mezzi RT, spostato capolinea di piazza Ricci

Da Lunedì 14 ottobre e fino a fine lavori la Galleria Gastaldi ad Imperia verrà chiusa al traffico. Questo comporterà alcune modifiche sulle linee della Riviera Trasporti."Il capolinea di “Piazza Ricci” verrà spostato nella fermata di Via G. Airenti, subito dopo la rotonda di Via Martiri della Libertà" - spiegano da RT.



Tutte le linee, non potendo transitare, in andata, dalla Galleria Gastaldi e da Via Cascione, effettueranno il seguente percorso:



- Linea 12 Andora/Sanremo - transita da Corso Garibaldi ed effettua la fermata dalla rotonda di Via Nizza, poi regolare;



- Linea 20-21-22 P.Dante/San Lorenzo e vallate - transita da Corso Garibaldi, rotonda Via Nizza, poi regolare;



- Linea 30/1 P.Dante/Via Cascione - transita da Corso Garibaldi ed effettua inversione dalla rotonda di Via Nizza;



- Linea 30/2 P.Dante/Coppi Rossi - Andata: transita da Corso Garibaldi ed effettua la fermata dalla rotonda di Via Nizza, poi regolare. Ritorno: le corse che da orario transitano da Via Cascione, percorrono via Gavi;



- Linea 30/3 P.Dante/Caramagna - Linea 30/7 P.Dante/Moltedo - Linea 30/8 P.Dante/Montegrazie - Linea 30/10 P. Dante/Cantalupo - Linea 30/18 P.Dante/Massabovi - Linea 23 P.Dante/Lecchiore - Linea 24 P.Dante/Dolcedo e vallata - Linea 25 P.Dante/Vasia e vallata - Andata: transita dalla Pensilina, rotonda Via Nizza, Via Gavi e capolinea Via G. Airenti, poi regolare. Ritorno: regolare;



- Linea 30/4 P.Dante/Artallo - transita da Corso Garibaldi ed effettua inversione dalla rotonda di Via Nizza, poi regolare;



- Linea 30/14 Ospedale/Via Cascione - transita da Corso Garibaldi ed effettua inversione dalla rotonda di Via Nizza;



- Linea 30/A2 P.Dante/Palasalute: transita dalla Pensilina, ZTL Via Cascione, Piazza Ricci, Palasalute.