Il Comune di Bordighera rende noto il calendario degli interventi di pulizia di tombini e caditoie pianificati nei giorni 14 e 15 ottobre e dei conseguenti divieti di sosta con rimozione; la fascia oraria interessata va dalle ore 4.00 alle ore 12.00.

Lunedì 14 ottobre: via Aldo Moro e via Villafranca

Martedì 15 ottobre: via Cesare Balbo