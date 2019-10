Il Festival di Sanremo farà una sorpresa fuori dall'Ariston per il 70° compleanno? Nuovo sopralluogo in piazza Colombo, con l’assessore Sindoni anche il manager Mazzi (Foto)

Rai e Comune di Sanremo stanno lavorando in questi giorni a un progetto che potrebbe scrivere una pagina indelebile nella storia del Festival di Sanremo. Per il suo 70° compleanno la kermesse potrebbe uscire dalle mura dell’Ariston per abbracciare la città, come ha chiesto l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni anche in occasione dei primi incontri ufficiali con la Rai a Roma.

Con Alessandro Sindoni anche Gianmarco Mazzi, ex manager Rai attualmente membro della commissione che valuterà i giovani che parteciperanno al Festival e titolare del marchio ‘Sanremo Young’. Come sempre bocche cucite al termine del sopralluogo anche se si pensa che i due abbiano visionato di persona gli spazi che, nelle intenzioni del Comune e della Rai, dovrebbero essere occupati dal palco.

Non un ‘normale’ palco per gli eventi collaterali, ma un nuovo spazio dedicato al vero Festival di Sanremo i cui protagonisti usciranno dall’Ariston per abbracciare la città e andare incontro anche a chi non è in possesso di un biglietto per le serate.