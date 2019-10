Sanremo: in arrivo sei ‘navigator’ per il Reddito di Cittadinanza, saranno sistemati al primo piano del Mercato Annonario

Il Comune di Sanremo prepara il terreno per l’arrivo dei ‘navigator’ che potenzieranno il centro per l’impiego in ottica Reddito di Cittadinanza. Ne sono previsti sei e, stando a quanto ha deliberato la Giunta matuziana, saranno sistemati al primo piano del Mercato Annonario, vicino all’ufficio anagrafe, nella nuova sede dell’INPS intitolata a Francesco Prevosto.

Oltre ai locali dell’INPS per la sistemazione dei sei ‘navigator’, il Comune ha anche stabilito l’utilizzo dei locali di Palazzo Roverizio per gli incontri collettivi e i seminari.

I ‘navigator’ sono le figure istituite dal precedente Governo per supportare, nel nostro caso grazie alla convenzione con la Regione Liguria, l’introduzione del Reddito di Cittadinanza con un aiuto che permetta a chi riceve il sussidio di reinserirsi al più presto nel mondo del lavoro. In poche parole, i ‘navigator’ seguiranno il titolare del Reddito dal momento della richiesta fino al successivo contatto con il potenziale datore di lavoro.