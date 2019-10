Sanremo: parte da Coldirodi la rivoluzione ‘plastic free’ nella scuola, in arrivo le borracce per dire addio alle bottigliette

La rivoluzione ‘plastic free’ sembra non fermarsi e speriamo tutti non lo faccia mai. A Sanremo sono molte le iniziative portate avanti da privati o associazioni e ora anche il mondo della scuola è pronto a fare la propria parte.

E così è pronta a partire da Coldirodi la rivoluzione ‘plastic free’ anche nel mondo della scuola, grazie all’iniziativa portata avanti proprio dall’istituto della frazione. Dotare i ragazzi di una borraccia che possa definitivamente sostituire le bottiglie di plastica monouso. Se ogni alunno ne butta una al giorno è facile pensare il quantitativo totale alla fine dell’anno…

L’iniziativa ha avuto il doveroso apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale e di Amaie Energia che ora stanno pensando a come poter estendere il progetto anche ad altre. Al momento si tratta solo di un’idea sulla quale stanno lavorando Comune e Amaie Energia, ma si punta a una maxi fornitura di borracce per dotare le scuole (e non solo) di una corretta alternativa alle bottigliette. Intanto, per il momento, non resta che un plauso all’iniziativa della scuola di Coldirodi, sperando possa essere d’esempio.