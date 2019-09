Il sanremese Stefano Barabino ha presentato una ricerca sulle performance visive dei piloti di Moto Gp (Foto)

Il Prof. Stefano Barabino dell’Università di Milano ha recentemente presentato a Parigi ad un congresso internazionale i risultati di una ricerca durata 4 anni sulle performance visive e sulla struttura della superficie oculare nei piloti del motomondiale.

Scientificamente i piloti rappresentano delle eccezioni perché è stato dimostrato essere in grado di non ammiccare, ovvero di non chiudere gli occhi, per un periodo di tempo prolungato senza però avere problemi di infiammazione della superficie oculare.

I risultati dello studio aiuteranno lo sviluppo di nuovi farmaci e porteranno applicazioni pratiche non solo ai piloti del motomondiale ma anche a tutte le persone che per sport o per lavoro guidano veicoli per molte ore al giorno o che richiedono un’attenzione particolare. Alla presentazione erano presenti i piloti Crutchlow e Nakagami del team Honda LCR di Lucio Cecchinello.