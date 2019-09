Triora ricorda Cristian di Ca' Mea consegnando una targa ai figli e gli dedica la festa di 'Fungo nel Borgo 2019'

Quest'anno l'appuntamento con “Fungo nel Borgo” (29 settembre 2019) a Triora sarà dedicato a Cristiano Antonino, noto ai più come Cristian di Ca' Mea. Il famoso ristoratore di Badalucco si è spento all'età di 76 anni il 9 agosto di quest'anno (LINK). Un lutto importante per il mondo della ristorazione, per i badalucchesi ma anche per tutta la Valle Argentina.



Cristian era un grande amico di Triora e per questo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Di Fazio ha scelto di rendergli omaggio. Ca' Mea è il ristorante per eccellenza quando si parla di funghi, un locale famoso nel mondo grazie all'amore, alla passione ed alla professionalità messi in questa attività da Cristian e da tutta la sua famiglia. Così come è sempre stato forte il legame tra il ristoratore e la Festa del Fungo, il grande appuntamento tradizionale di settembre che caratterizza il paese delle streghe.



Questo rapporto è stato sottolineato dal vicesindaco Giovanni Nicosia, suo il toccante ricordo portato all'attenzione del consiglio comunale di Triora. “Cristian, era un uomo istrionico, dal carattere forte e particolare, di spiccata personalità, un imprenditore lungimirante. Appassionato del suo lavoro, fatto di sacrifici e impegno che porta a vivere e amare anche la famiglia in modo atipico ma con tanta unione e orgoglio reciproco, con i figli Cinzia e Enzo, e la moglie Maddalena compagna di una vita con la quale ha aperto la sua casa, dando proprio questo nome al loro ristorante “Ca' Mea” un luogo importante e rappresentativo, vissuto e gestito da Cristian a sua immagine, servendo i suoi Funghi agli ospiti provenienti da tutto il mondo, grazie alle mani esperte e capaci nell’arte culinaria di Maddalena" - ha sottolineato Nicosia.



"Ristoratore, capace e concreto diventato il punto di riferimento e modello d'imprenditorialità per tutta la valle. Una presenza che si è sempre fatta sentire, in famiglia come nel lavoro, personaggio mai banale, attivo, schietto con tutti, altruista con gli amici e Triora ha potuto godere negli anni della sua amicizia, della sua competenza nel scegliere e comprare il prezioso raccolto del bosco. Tanti viaggi, chilometri e altrettante nottate in giro per l’Italia alla ricerca dei funghi migliori per garantire lo svolgimento di quello che è stato uno degli eventi gastronomici più importanti della provincia, la Festa del Fungo a Triora” - ha poi ricordato il vicesindaco.

Oltre a dedicare a Cristian l’imminente evento “Fungo nel Borgo 2019”, l’Amministrazione Comunale ha voluto donare un omaggio alla famiglia del compianto ristoratore: una targa con l'antico stemma di Triora. Il dono è stato consegnato dal primo cittadino a Cinzia ed Enzo, i figli di Cristiano Antonino, con questa motivazione: “...per essersi distinto nei rapporti di collaborazione e amicizia verso il Comune di Triora”. Questo perchè Critstian con il suo ristorante non era solo un punto di riferimento per Badalucco ma per tutta la Valle Argentina.