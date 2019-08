Badalucco: Valle Argentina e mondo della ristorazione in lutto per Cristian il titolare di Cà Mea

Le sue mitiche fiorentine ed i succulenti funghi sono entrati nella leggenda. Insieme alla moglie ha fatto ristorazione per una vita proponendo vere e proprie leccornie all'ombra di un enorme fungo che campeggia lungo la valle Argentina.

Christian era un grande e stasera ci ha lasciato all'età di 76 anni. Aveva il ristorante 'Cá Mea' dove chi vive in provincia di Imperia ha sicuramente mangiato almeno una volta. Aveva un sorriso per tutti ed era impossibile non volergli bene. Ci mancherà tantissimo e non sarà facile passare davanti al fungo pensando che non c'è più.