Riva Ligure: consegnata la cittadinanza onoraria al corpo delle Capitanerie di Porto (Foto)

Giornata di grande festa per Riva Ligure con la consegna della chiave della città, simbolo della cittadinanza onoraria, al Corpo delle Capitanerie di Porto. La cerimonia si è tenuta contestualmente ad un consiglio comunale, in sala consiliare e non in piazza Matteotti per il maltempo.



Durante la serata sono state consegnate inoltre le benemerenze cittadine 2019. Quest'anno hanno ricevuto il riconoscimento:

- i volontari che hanno realizzato il carro fiorito per Sanremo in fiore 2019;

- le associazioni cittadine impegnate nella valorizzazione delle tradizioni marinare e degli sport nautici (5 fuochi, windsurf & wellness, Jakurrpa).



Non è mancato il premio Riva Ligure che viene dato per l'iniziativa o la manifestazione che si contraddistingue in campo turistico sociale e delle tradizioni. Quest'anno è andato all'associazione M'Importa, per la pulizia delle spiagge libere della provincia di Imperia.



Ulteriori riconoscimenti che l'ambito scolastico sono stati dati a:

- i docenti o i collaboratori della scuola andati in pensione;

- gli studenti meritevoli della scuola primaria e secondaria di primo grado;

- la classe 4ª per il concorso nazionale Glassman;

- gli alunni ed i docenti della scuola Pertini con la consegna delle borracce personalizzate dal Comune, per il conseguimento della bandiera verde.

Le foto sono di Tonino Bonomo.