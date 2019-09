L'estate di Montalto Carpasio: per la consigliera Bignone "Bilancio positivo e per il 2020 importanti novità per entrambi i paesi"

E’ stata un’estate in positivo per Montalto Carpasio che in questi tre mesi ha puntato molto su manifestazioni tradizionali con qualche novità in più e su nuovi eventi, complice anche l’ottimo rapporto di collaborazione instauratosi tra l’amministrazione comunale del sindaco Mariano Bianchi e la nuova ProLoco che rappresenta entrambi i paesi, sotto la guida di Alberto Brizio.

“Esattamente, - conferma Antonella Bignone, consigliere comunale con incarico al turismo ed alle manifestazioni - Abbiamo avuto il 1° Gran Premio Valle Argentina, la gara dei carretti in discesa. Un evento nuovo per la Valle Argentina ma anche per la provincia di Imperia. È andata molto bene nonostante un po’ di pioggia. Poi, l’altro nostro appuntamento clou è stata la Sagra della Frandura che ha avuto un vero e proprio boom di presenze, con il record di porzioni vendute”.



“E’ un evento della nostra tradizione - prosegue la consigliera Bignone - anche se quest’anno insieme alla ProLoco abbiamo scelto di provare alcune modifiche, allargando gli eventi collaterali al centro storico, penso ad esempio al concerto jazz, ai banchetti ed allo spettacolo teatrale con la nostra famosa compagnia di teatro dialettale Riemughe Surve. Questa è una realtà che opera da 21 anni ed è solo al femminile. Siamo grati a tutte loro perché portano il nome del comune in giro per tutta la provincia durante tutto l’anno. Durante la Frandura hanno funzionato molto bene anche le visite guidate al borgo. Insomma si è trattato di una manifestazione completa ed oggi possiamo tracciare un bilancio più che positivo, con un afflusso di persone incredibile”.

“Afflusso che in paese si è riscontrato anche negli altri giorni grazie ai turisti, giornalieri ma non solo. Persone e famiglie, stranieri ed italiani, venuti a visitare i due borghi. Abbiamo registrato un buon numero di presenze e grazie a questi viaggiatori possiamo affermare che nel corso dell'estate abbiamo raddoppiato la popolazione del Comune. Hanno lavorato bene le seconde case così come le altre attività, ricettive e non” -aggiunge.



Quindi vi state già muovendo in chiave 2020? “Per quanto riguarda le manifestazioni ci stiamo già interessando per le prossime edizioni. A breve ci saranno già le prime riunioni organizzative. In particolare sulla Frandura ci piacerebbe poter riuscire a realizzare un corteo storico all’interno del paese. Vorremmo iniziare a valorizzare nuovamente il borgo di Montalto con l’immagine di paese romantico legato alla leggenda della fuga di una coppia che si ribellò al famigerato ius primae noctis medioevale. - analizza Antonella Bignone - E’ una leggenda che potrebbe portare ulteriori flussi turistici a visitare il nostro territorio. Punteremo anche sulla definizione del percorso DECO per la Frandura così come per la Carpasina, per tutelare i due nostri prodotti culinari per eccellenza”.



E Carpasio? “Mi piace pensare che il prossimo anno possa essere molto importante anche per Carpasio. - replica la consigliera Bignone - L’obiettivo è di risolvere quanto prima i problemi legati alla inagibilità della sede della ProLoco e poi ci sono in vista i lavori per restituire alla comunità l’antico forno del borgo. Non dimentichiamo anche le nostre altre strutture importanti come il Museo della Resistenza e poi quello della Lavanda, dove è in corso la preparazione di un progetto finalizzato alla riapertura grazie alle due associazioni che hanno dimostrato interessamento”.



Anche per l’autunno potrebbero esserci sorprese. “In effetti a settembre è già confermato un appuntamento molto atteso. Sabato 28, avremo l’onore ed il piacere di ospitare un concerto della famosa Combriccola del Blasco che festeggerà a Montalto il suo 20° anniversario. Inoltre per l’occasione la ProLoco cucinerà un altro dei cavalli di battaglia locali, la pasta all’ubriacona; ispirandosi un po’ a quella che era la sagra dedicata a queso piatto, organizzata fino a qualche anno fa. In più, c’è anche una sorpresa che arriverà ad ottobre e che siamo sicuri porterà lustro al borgo. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ed allora tutto sarà più chiaro. A Montalto Carpasio c’è vita e c’è fermento cerchiamo di portare avanti tutto ciò che si può” - conclude la rappresentante del turismo e delle manifestazioni.