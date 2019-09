Sanremo: stasera e domani torna il classico appuntamento di fine settembre con la 'Festa della Mercede'

Si apriranno questa sera i cancelli dei Giardini di Villa Mercede, nel quartiere di San Martino in Sanremo, per dare inizio, al tradizionale evento settembrino ‘Mercede in festa’.

In attesa dei già annunciati eventi liturgici domenicali, da qualche anno trova spazio nei festeggiamenti un momento più leggero, laico, un intermezzo di svago certamente non meno intenso e gioioso. Stasera e domani due serate in stile ‘piccola sagra’, con musica e ottima gastronomia.

A partire dalle 19 i volontari, in maglia gialla, saranno lieti di preparare e servire ravioli, salsicce, patatine e rostelle, un dolce e non solo, accogliendo gli abitanti del quartiere e tutti quelli che vorranno trascorrere qui una lieta serata. Gli amanti del ballo liscio troveranno poi spazio in pista, dalle 21, accompagnati da un Maestro fisarmonicista , ma anche altri generi musicali verranno proposti da un musicista di pregio, alle tastiere ed alla consolle, che spazierà tra vari generi per accontentare tutti.

L’ingresso è libero e c’è spazio anche solo per una birra, un caffè e quattro chiacchiere, piuttosto che per un po’ di svago per le famiglie con bambini che di solito si accalcano attorno al ‘Pozzo’, il gioco a sorteggio gestito dal gruppo Scout. Una festa per tutti insomma, di fine estate, da godere sino all’ultimo minuto. “E ancora una volta – sottolineano gli organizzatori - potremo dire, con gli occhi al cielo ed uno sguardo al futuro ‘Grazie Padre Cristoforo per averci aiutato a rinnovare questa antica festa che si era persa nel tempo ed ora è di nuovo qui, per accogliere tante persone e tanti amici tuoi, che ti hanno conosciuto ed apprezzato come sacerdote e come uomo speciale’!”