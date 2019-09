Ventimiglia: il Sindaco ha firmato l'ordinanza, solo in estate ma la foce del Roya sarà un parcheggio

“La necessità dei parcheggi a Ventimiglia e le necessità di far parcheggiare in modo gestibile e controllabile, ai fini della sicurezza anche antiterroristica, i furgoni del mercato del venerdì è per me, come sindaco di Ventimiglia, un’emergenza superiore a cui devo tentare di dare una risposta. Ho quindi emesso l’ordinanza per dare una risposta sicura secondo ragionevolezza e correttezza amministrativa”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, confermando di aver deciso di aprire il parcheggio sul greto alla foce del Roya, che tante polemiche ha suscitato e provocherà nei prossimi giorni.

“Ho drasticamente limitato l’uso del parcheggio solo nel periodo estivo – prosegue Scullino - solo in orario diurno e in modo gestito. Il parcheggio rimarrà chiuso dal 1° ottobre al 31 marzo e nelle ore notturne. In ogni caso il parcheggio rimarrà sempreverde chiuso nei giorni anche estivi in cui è prevista semplicemente pioggia, tanto più durante le allerta meteo. Se non piove il rischio idraulico non esiste, questo è ovvio”.

Nelle settimane scorse era emersa la possibilità che il parcheggio non potesse aprire per problemi formale e burocratici, dettati da altri enti come il Demanio e, a questo risponde prontamente Scullino: “Se qualsiasi autorità, ente, politico vuole andare contro un ragionato e sicuro provvedimento per esaltare gli aspetti formali e burocratici, mi ordinerà di chiudere il parcheggio che io ho aperto in modo condizionato ed io, se mi viene ordinato, lo chiuderò subito”.

“Non sarò io poi a dover spiegare alla cittadinanza e agli ambulanti – termina il primo cittadino - perché il parcheggio debba chiudere! Sono un semplice sindaco che si assume le sue responsabilità a favore della città che lo ha eletto, chi vuole invece andare contro il buon senso e la ragionevolezza si assumerà la responsabilità di chiudere un parcheggio che nei termini posti dal l’ordinanza non può essere considerato insicuro”.