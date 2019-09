Il Tribunale di Imperia diventa set per replicare le fasi dell'arresto prima della morte di Bohli Kaies

Sembrava di assistere a un episodio di Making a Murderer, la popolare serie di Netflix che ha ripreso le fasi del processo a carico di Steven Avery. Questa mattina l'aula Trifuoggi del tribunale di Imperia, e il parcheggio del palazzo di giustizia si sono trasformati in un set per la ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la morte di Bohli Kaies, il tunisino morto la sera del 5 giugno 2013 in seguito a un arresto concitato nel parcheggio del supermercato Lidl di Riva Ligure, da parte dei Carabinieri Fabio Ventura e Gianluca Palumbo, imputati di omicidio colposo.



Secondo l’accusa i due avrebbero esercitato una pressione eccessiva sul corpo di Bohli impedendogli di respirare e provocandogli così la morte. Oggi il perito nominato dal giudice Laura Russo, il medico legale Lorenzo Varetto, ha eseguito l'esperimento giudiziale, a cui hanno assistito i consulenti di parte, i medici Salvatore Vellutino per la Polizia di Stato e Maria Rosa Mancini per i Carabinieri, un altro consulente per la difesa e un quinto nominato dalla parte civile.