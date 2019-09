Maltempo sulla nostra provincia: in arrivo piogge e temporali e stamattina temperature all'ingiù, in giornata ancora precipitazioni

Per capire che il tempo è cambiato basta aprire le finestre. Temperature all’ingiù, cielo plumbeo, deboli piogge (almeno per ora) e qualche tuono all’orizzonte sul mare, sono la conferma che il maltempo annunciato ieri è arrivato.

Da questa mattina la nostra provincia presenta cielo molto nuvoloso o coperto e la presenza di piogge in mare aperto, dove è particolarmente intensa l’attività elettrica (fulmini). I venti sono generalmente settentrionali, deboli o moderati, ed il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura dell’acqua di 24.3 gradi.

Sicuramente sono le temperature ad essere impattanti sulla situazione meteo e, una località controllata dalla rete Arpal nella nostra provincia, ha questa mattina lo scettro della temperatura più bassa di tutta la regione. Stiamo parlando di Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sul territorio comunale di Montegrosso Pian Latte, con 5,1 gradi. Tutte le temperature minime della nostra provincia, ad eccezione di Sanremo, sono state sotto i 20 gradi e molte anche sotto i 10. Dopo Poggio Fearza troviamo Pigna che, questa mattina, si è svegliata con 6,8 gradi, seguita da: Verdeggia 7,2, Col di Nava 7,9, Apricale 8,3, Triora 9,7. Quindi, sopra i 10 gradi troviamo: Carpasio 10,5, Ceriana 11,4, Rocchetta Nervina 11,6, Pieve di Teco 12,3, Pornassio 12,6, Borgomaro 12,7, Dolceacqua 14, Castelvittorio 14,1, Ranzo 14,3, Dolcedo, 15,4, Ventimiglia 16,1, Diano Marina 17,7, Cipressa 18,1, Imperia 18,7 e Sanremo 20.

Quest’oggi è confermato il passaggio di una perturbazione che coinvolge la nostra provincia, favorendo temporali forti anche sull’imperiese con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, grandine e fulmini. Altrove piogge sparse e rovesci, al più moderati. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h). Domani, nelle prime ore del giorno venti ancora forti dai quadranti settentrionali, anche rafficati (40-50 km/h), in attenuazione nella seconda metà della giornata.

(Nell’immagine lo scatto del satellite all’infrarosso sul Mediterraneo e quello del radar alle 7)