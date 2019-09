Sanremo: incendio in una traversa di strada Borgo Tinasso, residenti spaventati dalle fiamme vicino alle case (Foto e Video)

Incendio questa mattina in strada consorziale privata Tinasso, una piccola traversa di strada Borgo Tinasso. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un palmeto e le fiamme si sono presto allargate finendo per distruggere anche le canne sul torrente San Romolo.

Grande preoccupazione per gli abitanti della zona che hanno visto il rogo avvicinarsi alle loro case. Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che l'incendio venisse spento nel giro di pochi minuti. Ora la situazione è tornata sotto controllo e restano solo i danni alle palme e al canneto andato in fiamme.