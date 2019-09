Sanremo: tutto pronto per la Festa della Città e dello Sport, sabato il gran finale a Pian di Nave con Killecatz, Georgia Mos, Le Donatella e Chadia Rodriguez (Video)

Sanremo si prepara per la grande festa di fine estate. Venerdì e sabato una due giorni di sport, divertimento e musica con la Festa della Città e dello Sport, seconda edizione dell’evento andato in scena già nel 2018. La ‘doppia’ manifestazione è stata presentata questa mattina in Comune dal sindaco Alberto Biancheri e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, insieme ai consiglieri comunali Giuseppe Faraldi e Simona Moraglia e alle associazioni che saranno protagoniste del weekend.

Venerdì spazio per le 33 associazioni sportive della zona che, con il coordinamento dei consiglieri comunali Faraldi e Moraglia, hanno aderito alla festa. Ogni angolo della città sarà ‘occupato’ da una disciplina con la possibilità per i più piccoli (e non solo) di provare e prendere confidenza con le realtà sportive più disparate. Prove pratiche ma anche illustrazione di corsi e programmi per la stagione sportiva che sta per iniziare.

Ecco la suddivisione degli spazi per la Festa dello Sport:

Corso Garibaldi - atrio Palafiori: S.D.P. Mazzucchelli Sanremo, XRT Scuderia, Crossfit Sanremo

Piazza Colombo: Sanremo Baseball, Sanremese Softball

Piazza Borea D’Olmo - via Mameli - via Matteotti: Pro San Pietro, Atletica Sanremo, Integrabili, Sanremo Rugby, Circolo Gof degli Ulivi, Tennis Padel Academy Sanremo, Sea Basket Sanremo, Foce Sanremo, Polisportiva Matuziana Calcio Femminile, C.I.P. Liguria Calcio Non Vedenti

Pian di Nave: A.C.I. Ponente Ligure, Viridis Sanremo, Mater, Riviera Volley Sanremo, Ginnastica Riviera dei Fiori, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, La Fenice

Corso Nazario Sauro (Forte di Santa Tecla): Ass. Cult. Sportiva Capoeira Sanremo, C.V.K. Sanremo, Karate Sanremo, Scuderia Sanremo Rally Team, Sanremo Boxe

Piazzale Vesco: Società Ippica Sanremo, Tennis Sanremo, Riviera Triathlon 92, Yacht Club Sanremo, Canottieri Sanremo

Stabilimento balneare ‘Bagni Italia’: Sanremese Calcio - Junior Soccer

Il Comune di Sanremo fornirà alle società sportive i gazebo con collegamento elettrico e dotazione di arredamento interno poi personalizzabile da parte delle varie società a seconda delle esigenze, oltre ovviamente alle transenne per delimitare le varia aree. Tutto l’allestimento fornito dal Comune sarà pronto per le 16 di venerdì, in modo da dare il via alla festa dalle 17 alle 23. C’è poi il nodo della sicurezza con il Comune che metterà in essere tutte le disposizioni per rispondere alle ultime norme antiterrorismo e per la protezione delle aree dedicate alle società sportive.

Sabato la città si vestirà a festa per chiudere ufficialmente l’estate 2019. Musica, teatro, cultura e anche motociclismo. Il primo appuntamento è fissato per le 9 in piazzale Carlo Dapporto con il raduno motociclistico “Hat Sanremo-Sestriere”. E poi una lunga serie di eventi dal tardo pomeriggio (leggi qui sotto il programma) fino al gran finale sul palco di Pian di Nave. Una serata per i più giovani con: Chadia Rodriguez, Le Donatella, Georgia Mos, Killecatz.

Ecco il programma degli eventi dei due giorni:



Venerdì 6

Ore 9 - Piazzale Carlo Dapporto raduno motociclistico “Hat Sanremo-Sestriere”

Ore 17 - Vie e piazze cittadine attività dimostrative e stand promozionali società sportive

Ore 18 - Vie e piazze cittadine sfilata di capoeira

Ore 19 - Vie cittadine parata musicale banda ‘Canta e Sciuscia’

Ore 19.30 - Centro storico (piazzetta dei Ferri) presentazione libro “Marielle, presente!” Di Agnese Gazzera

Ore 21 - Piazza Colombo “Live Music”

Ore 21.15 - Forte di Santa Tecla rassegna letteraria ‘Soleà’

Ore 21.30 - Piazza San Siro spettacolo di danza “Liber&Tango”

Ore 23 - Piazzale Carlo Dapporto partenza raduno motociclistico “Hat Sanremo-Sestriere”

Sabato 7

Ore 9 - Piazzale Carlo Dapporto raduno motociclistico “Hat Sanremo-Sestriere”

Ore 18 - Vie e piazze cittadine marchino band “Prismabanda”, trampoliere musicale “Gigi e il Fiore” | centro storico, oratorio ‘Santa Brigida’ - “DiVino”. Degustazione sensoriale del Moscatello di Taggia

Ore 20.30 - Centro storico piazza San Costanzo “Festa Afro Brasiliana gruppi live e dj set”

Ore 21 - Vie e piazze cittadine marchino band “Fantomatik Orchestra”

Ore 21 - Piazza San Siro rassegna dialettale “Nini Sappia”

Ore 21 - Chiesa degli Angeli concerto coro filarmonico “Musica Nova”

Ore 21 - Piazza Colombo “Luve Music”

Ore 21 - Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli, “Live Music”

Ore 21.15 - Forte di Santa Tecla rassegna letteraria ‘Soleà’

Ore 21.30 - Piazzale Pian di Nave concerto UDJ con Chadia Rodriguez, Le Donatella, Georgia Mos, Killecatz