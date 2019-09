AIS Liguria presenta i nuovi corsi di formazione professionale per Sommelier 2019/2020

Continuano ad aumentare le richieste per i corsi dell’Associazione Italiana Sommelier, un movimento che negli ultimi anni, anche in Liguria, ha registrato un numero di appassionati sempre più ampio e trasversale. Sono 11 quelli proposti su tutto il territorio della nostra Regione, con una grande novità: un nuovo corso per diventare sommelier dell’olio, in programma dal 12 novembre al Mog di Genova (Mercato orientale). Tigullio, Imperia, Savona, La Spezia e Genova: l’Ais sarà presente con i suoi corsi.

«Un movimento virtuoso che si fonda su una didattica consolidata e riconosciuta a livello internazionale, apprezzato da fasce di appassionati che contano un numero crescente di giovani e donne, a conferma di quanto il tema del consumo consapevole di vino sia importante – sottolinea Alex Molinari, presidente di Ais Liguria - da non trascurare anche i risvolti professionali per i futuri sommelier, in un settore dove preparazione e conoscenza tecnica offrono nuovi e interessanti spunti lavorativi, specialmente per chi vanta già nel proprio curriculum la conoscenza di una o più lingue straniere e una formazione specifica di settore». Il raggiungimento della qualifica di sommelier rappresenta per chi entra nel mondo Ais l’accesso ad un percorso formativo molto più ampio ed articolato. Cultura, tradizione e lavoro. E da quest’anno, non solo nel mondo vinicolo. «I corsi dedicati all’assaggio dell’olio sono una novità che ci inorgoglisce – continua Molinari – questo non solo perché nella nostra terra, in particolare a ponente, il settore della produzione di olio ha radici profonde, ma anche perché il corso di assaggio amplia le conoscenze e le possibilità di approfondimento, proiettandoci ancora una volta al passo con i tempi».

Corsi 2019/2020:

- Sestri Levante dal 18/9 al 6/11 al Grande Albergo di via Vittorio Veneto dalle 21 alle 23.30. Info: 347581291

- Imperia dal 7/10 al 2/12 all’Hotel Corallo di Corso Garibaldi dalle 21 alle 23.30. Info: 3200573932

- Savona dal 16/10 all’11/12 all’Nh Hotel di via Chiodo dalle 21 alle 23.30. Info: 3888217880

- La Spezia dal 18/2 al 9/04 all’Nh Jolly Hotel di via XX Settembre dalle 20.30 alle 23. Info: 3284866414

- Genova dal 18/2 al 15/04 all’Nh Hotel Plaza di via Piaggio dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23. Info: 3311275605. Corso sommelier dell'olio: dal 12/11 al 25/02 (14 lezioni) al Mog di Genova.

Per info e approfondimenti: www.aisliguria.it