Cervo: 28esima edizione del concorso 'Il Pennello d'Oro', le foto di Marcello Nan

Domenica 1 settembre è tornato il concorso Il Pennello d'Oro – estemporanea di pittura giunta alla XXVIII edizione - che si è svolto nelle vie del borgo. Nella seconda metà del '900 Francesco Casorati, Piero Martina, Sergio Saronni, esponenti del panorama artistico nazionale, formarono a Cervo, durante il periodo estivo, una comunità di pittori, tanto che il borgo fu definito “il paradiso dei pittori” e nel 1956 fu organizzata, con grande successo di partecipanti, la prima edizione del Pennello d'oro. Seguirono altre edizioni, ma poi la tradizione fu interrotta. Ventotto anni fa la manifestazione fu ripresa e da allora, la prima domenica di settembre, interpreti della pittura estemporanea si danno appuntamento nel borgo per “ritrarne” gli angoli più suggestivi.

Le opere sono esposte nella caratteristica Piazzetta Alassio, per essere votate e ammirate. E' stata la Giuria ad avere l’ultima parola, ma grande protagonista è stato anche il pubblico, che ha potuto votare il quadro preferito tra le opere dei pittori “adulti”e quelle dei ragazzi: era prevista infatti una sezione giovani (da 11 a 14 anni) e una sezione giovanissimi (fino a 10 anni) per scoprire – perché no? – nuovi talenti e condividere con gli artisti “in erba” la bellezza e la ricchezza dell’arte.