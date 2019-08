Sanremo: auto in uscita dall'autostrada prende fuoco, illesi gli occupanti

Un'auto ha preso fuoco in serata nei pressi del casello autostradale di Sanremo. Le fiamme sono partite da una Volkswagen Golf che si trovava in marcia ed in dirittura d'arrivo verso l'uscita per la città dei fiori. Gli occupanti del mezzo hanno fatto in tempo ad abbandonare la vettura ed a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rapidamente spento il rogo divampato dal mezzo ed estesosi alla limitrofa vegetazione. Il casello autostradale è rimasto chiuso circa 20 minuti, il tempo necessario per le operazioni di spegnimento delle fiamme e bonifica.