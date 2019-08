Vallebona: sabato prossimo, appuntamento con la manifestazione ‘L’anciua in se crote’

A Vallebona, sabato 31 agosto, dalle ore 18.30, appuntamento con ‘L’anciua in se crote’.

“Un pomeriggio dedicato a chi ha voglia di fare un aperitivo alternativo - spiegano gli organizzatori -, in una bella piazza, in un borgo splendido con un cono di acciughe fritte in mano e un bicchiere di vino accompagnato da musica live.

Un grande padellone posto nella zona de ‘u fogu’ nel centro storico, accoglierà le acciughe pronte per esser fritte dagli amici du ‘descu spiareté’ capitanati da Aldo Germinale coadiuvati da ‘i ragazzi di Vallebona’: una simpatica collaborazione nata durante la manifestazione di punta di Vallebona, l’Ape in Fiore , dove i due gruppi hanno già avuto modo di lavorare piacevolmente insieme.

Non mancherà l’intrattenimento musicale: il trio acustico ‘Glue’s Avenue’ che sta riscontrando un successo di pubblico sempre più numeroso , proporrà brani tratti dal cantautorato italiano e non solo. Vi aspettiamo sabato 31 agosto dalle ore 18,30 nella piazza dei quattro Elementi da ‘u fogu’: l’estate prosegue! Bona a vui!”.

(immagine Cartabianca, Simona Alborno - Foto by Saverio Chiappalone)