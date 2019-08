Miss Italia Liguria: vi diciamo chi saranno le finaliste della provincia di Imperia

Valentina Gullo di Taggia, Erika Manolio di Sanremo, Claudia Paglialunga di Sanremo, Alexandra Officioso Bordighera, Alessia Lamberti di Sanremo e Michela Polo di Arma di Taggia, sono le finaliste della provincia di Imperia in gara per la fascia di Miss Italia Liguria.



La finale si terrà sabato a Sarzana in provincia di La Spezia. Le rappresentanti della riviera dei fiori hanno davanti una belle sfida considerando anche le numerose avversarie delle altre province liguri. Dalla serata di sabato uscirà la vincitrice che concorrerà per l'80a edizione del concorso nazionale di Miss Italia. Prima di arrivare però sul palco della serata finale in programma il 6 settembre a Jesolo e trasmesso in diretta su Rai1, le miss finaliste delle regioni dovranno passare un'ulteriore selezione con le Prefinali Nazionali a Mestre dal 26 al 29 agosto.



Presenteranno la serata lo showman televisivo Raffaello Zanieri da Prato con la storica voce di Miss Italia Liguria Sabrina Figari da Genova. Ospite d’onore la sarzanese Silvia Lambruschi Nazionale Italiana e Campionessa del Mondo di Pattinaggio Artistico a Rotelle a Tapei nel 2017 che farà anche parte della Giuria. Inoltre madrine della serata saranno: Marta Murru, Miss Liguria 2018, finalista nazionale e detentrice dei titoli Miss Sorriso 2018 e Miss Sport 2018; Nicole Randelli, Miss Cinema Liguria 2018; Celeste Lo Presti, Miss Equilibra Liguria 2018; Silvia Bruzzese, Miss Sorriso Liguria 2018; Serena Garofalo, Miss Rocchetta Bellezza Liguria 2018.



“Sabato le finaliste di Miss Italia Liguria arriveranno da tutta la regione già in mattinata per espletare la parte burocratica del concorso con l’estrazione dei numeri per poi essere a disposizione per foto promozionali scattate nei luoghi più caratteristi di Sarzana, nel centro storico e nei locali della Piazza che hanno aderito all’evento, con i vari fotografi al seguito delle Miss. Alle 13 pranzeranno e poi dalle 14 alle 15.30 trucco e parrucco per poi alle 16 fare un primo passaggio di giuria dove le ragazze saranno valutate anche per portamento e fotogenia. Al termine, prove sul palco e poi ancora a disposizione degli organizzatori” - spiega Fortunato Scordo, Direttore Artistico della manifestazione ligure, organizzata dalla Syriostar di Montecatini Terme.



“Alle 21.45 si partirà con lo spettacolo vero e proprio e le ragazze sfileranno davanti a giuria ed al pubblico con sorrisi accattivanti e colpi di tacco a spillo cercheranno di conquistare il loro consenso per aggiudicarsi la fascia più importante di tutte, il titolo di 'più bella della Liguria', ovvero Miss Liguria 2019 e Miss Liguria Mascotte 2019. Sarà una serata sotto le stelle dedicata si alla Bellezza ma anche allo spettacolo e alla moda. In passerella sfileranno tutte le miss in gara e le madrine. Ci sarà anche un momento dedicato alla danza a cura della scuola di ballo 'The Best Dance' di Sarzana con le coreografie dei maestri Tinna Hofman e Fabio Modica. I quadri moda saranno proposti dalla boutique 'I Segreti di Audrey' e dalla boutique 'Shantung' di Sarzana, che ci proporranno indossati dalle nostre miss e madrine una parte della Collezione Autunno Inverno 2019. Raffaello Zanieri inoltre intratterrà il pubblico con inresistibili Momenti Musicali e Comici” - conclude Scordo.