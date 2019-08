Ventimiglia: domeniche con "SimuveTour" al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi"

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” Ventimiglia sarà visitabile dalle 10.30 alle 17.00 usufruendo del bus navetta gratuito in partenza dal centro città. In concomitanza con l'arrivo della navetta saranno disponibili visite guidate e attività didattiche per i piccoli partecipanti.

L'iniziativa è attivata nell’ambito del progetto SIMUVETour, organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia.

Orario estivo 2019 (1 luglio - 31 agosto)

Martedì, mercoledì e giovedì h 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

Venerdì h 9.00 – 12.30 e h 21.00 – 23.00

Sabato h. 9.00 – 12.30

Seconda e quarta domenica 10.30 –17.00 (Bus navetta gratuito dal centro città)

Chiuso il lunedì