Ventimiglia: incendio in un negozio di via Cavour, intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale (Foto e Video)

Un incendio ha parzialmente distrutto un negozio all'altezza del civico 25 di via Cavour nel centro di Ventimiglia. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate verso le 17 ed hanno attaccato il negozio ‘Yes’.

Titolari e commesse dell’esercizio hanno chiamato i Vigili del Fuoco che hanno spento il principio di incendio. A scopo precauzionale è stata chiusa per una mezz'ora la via per consentire ai soccorritori di intervenire.

Danneggiati molti capi d'abbigliamento ed alcune suppellettili del negozio. Da verificare le cause dell'incendio, forse riconducibile ad un corto circuito.

Il video realizzato da Lillo Di Franco: