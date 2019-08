Turismo: la provincia di Imperia è l'unica in Liguria a chiudere in positivo, leggera flessione per Sanremo ed exploit a Diano (tutti i dati)

Nell’anticipazione della Regione Liguria di ieri avevamo già evidenziato il calo dei turisti nella città di Sanremo nel mese di giugno. Ed ora arriva, nel dettaglio, anche la conferma. Dopo un maggio da dimenticare, con weekend da allerta meteo e maltempo diffuso, anche giugno non ha chiuso con numeri positivi nella città dei fiori.

A Sanremo nel mese di giugno si sono registrati 33.677 arrivi, pari al 2,05% in meno rispetto al 2018 e 81.921 presenze, pari al 2,14% in meno. Numeri non drammatici, sia chiaro, anche in funzione di quanto abbiamo già riscontrato ieri per il mese di luglio, per il quale non ci sono ancora dati ufficiali ma che, secondo gli operatori sembra essere andato decisamente meglio. Per Sanremo il trend dei primi 6 mesi dell’anno, quindi, si chiude con un segno positivo per gli arrivi (1,67%) e negativo per le presenze (-1,12%). In totale sono arrivati a Sanremo 138.831 turisti, 2.283 in più del 2018. Questi, però, hanno garantito ‘solo’ 330.391 presenze, ovvero 3.701 in meno dello scorso anno. Ora a Sanremo c’è ovviamente attesa per i dati di luglio ma, più dettagliatamente di tutta la stagione estiva, per la quale potrà essere fatto un consuntivo preciso solo in autunno inoltrato, quando ci saranno tutti i numeri dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Come già anticipato ieri, nel mese di giugno l’exploit per l’imperiese è stato fatto a Diano Marina, dove sono arrivati 25.215 turisti, pari a 3.054 in più dell’anno scorso, con un segno positivo del 13,78%. Buone anche le presenze, aumentate dell’8.73% (114.512 contro 105.332 del 2018). Diano Marina chiude i primi 6 mesi dell’anno in positivo per gli arrivi, con 81.716 turisti, pari al 7,20% in più del 2018 e365.066 presenze, ovvero il 4,54% in più.

Anche San Bartolomeo al Mare guarda a numeri positivi per giugno ma negativi in progressione annuale. Sempre numeri ‘piccoli’ con 9.392 turisti arrivati pari allo 0,20% in meno che hanno generato però maggiori presenze, 44.267 ovvero l’1,84% in più del 2018. Nel trend annuale, però, San Bartolomeo paga i segni negativi dei primi mesi, chiudendo a 29.946 turisti arrivati (-2,33% dell’anno scorso) e 126.641 presenze (-2,63%).

Diamo uno sguardo all’intera provincia di Imperia, anche perché i dati della Regione riguardanti le singole città si fermano a Sanremo, Diano e San Bartolomeo. In chiave provinciale il mese di giugno si chiude positivamente, visto che sono arrivati 113.608 turisti, pari al 4,40% in più del 2018, che hanno generato 383.280 presenze, ovvero il 5,09% in più. Dati che confermano anche il trend dei primi 6 mesi dell’anno: in tutto l’imperiese sono arrivati, da gennaio a giugno, 416.496 turisti, ovvero 12.251 in più dell’anno scorso (+3,03%), per 1.297.740 presenze, 18.709 più del 2018 (+1,46%).

A titolo di statistica da segnalare che la provincia di Genova chiude i primi 6 mesi dell’anno a -4,93% tra gli arrivi e -4,94% tra le presenze. Quella di Spezia con -2,05% tra gli arrivi e -3,76% tra le presenze. Anche Savona chiude in negativo, rispettivamente con -1,69% e -2,86%. Senza guardare chi sta peggio di noi, quindi, i primi 6 mesi dell’anno sono sicuramente positivi per l’intera provincia di Imperia sul piano del turismo, ad eccezione di una piccolissima flessione per Sanremo.