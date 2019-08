Sanremo: incidenti in via Padre Semeria, le considerazioni con alcuni suggerimenti di un residente

"In Italia molte volte per cambiare, si aspetta il ‘morto’ ovvero l'incidente gravissimo. Via Padre Semeria, importante porta di accesso alla città è da anni in condizioni di pericoloso degrado, anche a causa di litigi politici.

I problemi sono:

1) I velo ok sono stati piazzati in punti sbagliati, quantomeno quello in prossimità dell'eco punto. Il tratto dove gli automobilisti corrono più velocemente nei due sensi, è quello che va dalla centrale Tim, al negozio cucine cucine, rendendo pericolosissimo immettersi nella via quando si esce dai condomini.

2) Le radici dei pini si sono ormai impadronite del sedime stradale e dei marciapiedi, mettendo a rischio l'incolumità degli scooteristi, dei ciclisti e dei pedoni.

Gli interventi necessari sono:

a) Installazione di dissuasori a variazione altimetrica, come in corso Inglesi.

b) Sostituire tutti i pini marittimi, al fine di eliminare gli elevati e frequenti costi di rimozione delle radici e conseguente riasfaltatura.

Fabrizio Sartore".