Vallecrosia: sabato la FIDAS organizza la Giornata della Donazione di Sangue

La FIDAS, in collaborazione con la Croce Azzurra di Vallecrosia, organizzano una giornata di Raccolta Sangue e reclutamento di nuovi donatori il prossimo sabato dalle 8 alle 11.30 in piazza della Stazione di Vallecrosia, davanti alla sede della Croce Azzurra.

Sarà presente l'autoemoteca attrezzata ed il personale medico e sanitario altamente specializzato per permettere ai donatori di compiere questo straordinario gesto d'amore e per fornire tutte le informazioni necessarie a chi volesse avvicinarsi al mondo della donazione di sangue e diventare donatore; ricordiamo infatti che basta essere maggiorenni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.





In questa occasione i donatori saranno sottoposti a prelievo ematico e visita medica, avranno diritto alla giornata di riposo retribuita ed all'elettrocardiogramma annuale gratuito. Donare il sangue significa salvare una vita, bastano 15 minuti del tuo tempo.

È un gesto semplice ma importante: il donatore è fondamentale per garantire terapie agli ammalati, svolge un ruolo attivo come cittadino, per gli altri e per sé, mantenendo lo stile di vita sano richiesto e sottoponendosi a controlli ematici frequenti.