Gabbiani troppo aggressivi a Sanremo, il caso finisce sui media nazionali: “Quando il nemico diventa l’ambiente”

“Sanremo è infestata dai gabbiani: quando il nemico diventa l’ambiente”. Così si intitola l’articolo de Il Fatto Quotidiano che porta alla ribalta nazionale un caso locale ma non così raro anche in altre località. È cosa nota, ormai i gabbiani sono animali sempre più urbani e l’integrazione con l’uomo non è proprio la cosa più semplice in natura.

Sono molti i casi di aggressione anche nei confronti dei bambini, alcune mamme hanno riferito anche di merende strappate via direttamente dalle mani dei più piccoli. Circostanze che hanno intimorito molti residenti e turisti. L’inciviltà di molti nell’abbandonare sacchi della spazzatura.

E, come si legge anche su Il Fatto Quotidiano, il Comune ha le mani legate. I gabbiani sono infatti animali protetti e l’amministrazione non può intervenire con trappole o sistemi per la sterilizzazione. Curioso, però, notare come, in caso di gabbiani in difficoltà o in pericolo, nessuno possa intervenire perché, così ci era stato detto qualche tempo fa, “sono considerati come piccioni o topi”. Quindi, sono protetti o no?