Sanremo: a 18 anni dalla morte una scritta per Carlo Giuliani in via San Bernardo (Foto)

La scritta in via San Bernardo

Domani sarà il 18º anniversario della morte di Carlo Giuliani al G8 di Genova del 2001. Il ragazzo morto schiacciato da una camionetta dei Carabinieri è diventato il simbolo (da una parte e dall'altra) di quei giorni di incontrollata violenza per le vie del capoluogo e il ricordo è difficile da mandare via.

Nelle ultime ore in via San Bernardo a Sanremo è comparsa una scritta: “20 luglio 2001, Carlo vive, i morti siete voi”.

Sul caso ora indagheranno le forze dell'ordine locali verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza in zona.