Taggia: degrado al parco giochi di via Generale Fornara, mozione del Consigliere Luca Napoli (Foto)

Il Consigliere comunale di Taggia Luca Napoli, del gruppo consigliare ‘Il Passo Giusto’, ha inviato una mozione al Sindaco Conio, sulle condizioni in cui versava questa mattina il parco giochi di via Generale Fornara.

“Le foto – ha detto in merito Napoli - mi sono state inviate da alcuni genitori preoccupati per la situazione di degrado e sporcizia che ogni mattina versa il parco. La mancanza di rispetto di alcuni giovani ‘utenti’, sopratutto nelle ore serali e notturne, la mancanza di controllo, l'assenza di una regolamentazione puntale comunale ed un'adeguata pulizia dei parchi, che andrebbe eseguita quotidianamente, non permette agli utenti ‘naturali’ di questi spazi, una fruizione sicura e dignitosa. Per questo chiediamo al Sindaco di mettere in atto urgentemente tutte quelle iniziative atte a risolvere queste incresciose situazioni, che quotidianamente di presentano”.

Nel documento Napoli chiede al Sindaco di mettere in atto tutte le azioni possibili e di sua competenza, per fare in modo che, mediante un impegno fattivo e risolutivo della problematica sopracitata, i parchi verdi attrezzati presenti sul territorio comunale, siano dotati di un regolamento comunale da predisporre ad hoc, nel minor tempo possibile: “Questo in modo da permettere agli utilizzatori, di vivere quegli spazi in maniera serena, quanto più controllata e che se ne garantisca l'operatività dello stesso, con un adeguato finanziamento con una variazione di bilancio ad hoc od in alternativa, prevedendo una voce puntuale nel prossimo bilancio preventivo 2020”.