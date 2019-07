Sanremo: rottura di una tubazione in zona Solaro, domani interruzione dell'acqua dalle 9 alle 16

Importante rottura della tubazione dell'acquedotto in strada Solaro Rapalin (nella zona del civico 55) a Sanremo. Per consentire l'intervento di riparazione della tubazione sarà necessario interrompere la fornitura d'acqua dalle 9 alle 16 di domani, in alcune vie della zona.

Verrà interrotta l’erogazione in via Padre Semeria, dallo svincolo autostrada al campo del Carmelo; via Bonmoschetto, da civico 25 al 54; via Montà dei Guisci (3° tratto); strada Alla Colla, dal civico 104 a via Padre Semeria; strada Solaro Rapalin, via privata Delle Rose; Strada San Lorenzo, fino al n° 64, via D. Cota (zona C2), strada Solaro dopo il civico 95.

Al fine di ridurre al massimo la durata dei lavori, lungo strada Solaro Rapalin sarà installato un semaforo, con senso unico alternato. Il servizio acquedotto dell’Amaie provvederà nella serata di oggi a segnalare l'interruzione con una serie di cartelli.