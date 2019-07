Sanremo: non solo rotonda, alla Foce si lavora anche per il nuovo passaggio pedonale (Foto)

I lavori per la rotonda della Foce

Non si fermano i lavori per la costruzione della rotonda della Foce e dell'arredo urbano circostante. Già da parecchie settimane il traffico scorre seguendo il tracciato del nuovo incrocio con corso Inglesi, ma l'intervento va avanti con la sistemazione di tutto ciò che sorgerà attorno alla rotonda.

In queste ore si sta lavorando per dare un nuovo volto al passaggio pedonale lato Ponente, dove c'era la fontanella. Un'area interamente dedicata ai pedoni, perché la nuova rotonda non dovrà essere solo traffico veicolare.

Il progetto per la rotonda della Foce prevede anche la sistemazione dell'area vicino ai giochi per i bambini, zona molto frequentata dalle famiglie della zona.