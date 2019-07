È il momento di vendere il vostro oro! L'azienda Ferrari Oro vi spiega perché

La quotazione dell’oro è schizzata alle stelle e molti si staranno chiedendo se convenga vendere o aspettare. Le cause di questo aumento di valore sono varie, ma non è di questo che vogliamo parlare. L'oro da sempre è considerato come un bene rifugio, un prodotto che per sua natura non si svaluta mai eccessivamente e che è resistente nel corso del tempo. Il suo prezzo rappresenta un vero e proprio barometro dello stato di salute dell'economia. Se negli anni precedenti avete investito in oro o avete da parte degli oggetti preziosi che volete mettere in vendita, adesso è il momento di vendere! L'azienda Ferrari Oro, leader nel settore della gioielleria, compravendita di gioielli nuovi e d’occasione, argento, diamanti, orologi delle marche più prestigiose e ORO da investimento, come monete e lingotti, ci spiega perché questo sia il periodo ottimale per vendere il vostro oro. Naturalmente c'è oro e oro ed è giusto fare una distinzione: quando si parla di oro fisico non si allude ai bracciali, alle collane e a tutto quello che si trova in gioielleria ma solo esclusivamente alle monete e ai lingotti.

“Il mercato dell'oro è imprevedibile – ci ha spiegato l'Amministratore Delegato dell'azienda Sig. Moreno Ferrari, - e sapere con precisione quando è ora di vendere l’oro non è affatto scontato. Una delle regole generali è quella di pensare di vendere quando le quotazioni sul mercato siano superiori alla media. E' molto importante conoscere l'andamento del mercato e l'attuale quotazione prima di esporsi a una vendita. Naturalmente molto dipende dal cliente e dal fatto che abbia urgenza o meno di vendere il proprio oro. Se avete intenzione di vendere dovrete sicuramente affidarvi al consiglio di un banco metalli di fiducia che saprà prendere seriamente in considerazione la vostra scelta. La nostra società vi saprà guidare nella transazione più favorevole e alla migliore quotazione. Vi basterà recarvi presso uno qualunque dei nostri negozi e riceverete, per le vostre vendite, assistenza, professionalità, cortesia e garanzia per il miglior prezzo in assoluto”.

La società è iscritta alla Banca d'Italia e classificata come Operatori Professionali in oro sin dal 2007 e conta ben 13 punti vendita in Liguria, allocati tra Genova e Ventimiglia. Dal 2012 opera anche come Banco Metalli a Genova ed è l'unica struttura della regione in cui vengano fusi e recuperati oro e metalli preziosi per altre aziende del settore e per privati.