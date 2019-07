Sanremo: voci sull'annullamento della Festa di Sant'Anna a Coldirodi, ma le serate ci saranno lo stesso

Si svolgerà ugualmente, nonostante si sia in una fase di riorganizzazione il Comitato, la festa di Sant’Anna a Coldirodi. Nei giorni scorsi, infatti, circolava la voce secondo la quale la festa sarebbe stata annullata e, invece, il Comitato organizzatore ha lavorato affinchè gli appuntamenti si svolgessero ugualmente, seppur con un calendario ed una organizzazione leggermente diversi.

La conferma arriva da ambienti legati al Comitato. Sarà un evento diverso e senza la parte enogastronomica, quest’anno, con lo spostamento dal campo da basket a piazza San Sebastiano. Saranno eventi ludici e musicali a far comunque svolgere la festa, spalmati in 5 o 6 serate, che scatteranno questa sera con la gara di belotta.

Con qualche cambiamento in seno al Comitato e la successione alla presidenza tra Matteo Guardiani e Mirco Mincione, in molti avevano annunciato in modo preoccupato che la festa non si sarebbe svolta. Ma non sarà così e, anzi, il Comitato organizzatore sta già pensando al prossimo anno per preparare le autorizzazioni necessarie al ritorno della sagra vera e propria.

Quello di quest’anno, quindi, sarà un anno di ‘transizione’ per la tradizionale festa di Sant’Anna, che allieterà comunque le serate collantine, con un programma studiato ad hoc per grandi e piccini, che vivono nella frazione matuziana ma anche per chi, dalla città vorrà fare visita a Coldirodi.