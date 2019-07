Sanremo: tempo di vacanze e si alza l’asticella nei controlli alle case abusive, già diversi i controlli

È tempo di vacanza e il turista, in epoca digitale, ha a disposizione un’infinità di soluzioni per prenotare a seconda della propria disponibilità di spesa. Negli ultimi anni, come alternativa all’hotel, vanno molto le case vacanza prenotabili comodamente via app. Ma non tutte sono regolari.

Il mondo della prenotazione online è ancora piuttosto ‘nebuloso’ per un sistema di controllo spesso obsoleto e, per questo, servono verifiche sul campo per individuare chi non rispetta le regole. A Sanremo, come nelle maggiori città turistiche d’Italia, la Polizia Municipale è impegnata nei controlli per smascherare i ‘furbetti’ della casa vacanza, chi affitta senza essersi mai registrato regolarmente.

Nei giorni scorsi, in previsione delle settimane più calde per gli arrivi in città, gli agenti del comandante Claudio Frattarola hanno effettuato una decina di controlli in città e, ora, gli uffici stanno verificando l’esito positivo o negativo dei controlli. Il tutto dopo mesi di altri controlli e sanzioni per chi non si era messo in regola.

I controlli andranno avanti anche nelle prossime settimane e, in generale, per tutto il periodo clou delle vacanze in Riviera.