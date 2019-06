Ventimiglia: AIGA pubblica manifestazione di interesse per cooperative sociali di tipo B per alcuni servizi sul depuratore

AIGA SPA ha pubblicato una manifestazione di interesse, per le sole cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, per l’affidamento del servizio di presidio, pulizia e manutenzione dei macchinari dell’impianto del civico depuratore comunale di Ventimiglia, per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019 (importo base d'asta 38mila euro).



La documentazione relativa è reperibile su questo sito alla pagina 'Avvisi di Gara', nella sezione Gare ed Appalti contenuta nella pagina Società Trasparente, cliccando successivamente sul Testo della manifestazione, o più semplicemente a questo LINK.



"Esiste a tutt'oggi la volontà di AIGA spa di percorrere l'obiettivo dell'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, così come definite dall'art.4 della legge 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”, procedendo all'individuazione di cooperative sociali o loro consorzi che svolgono le attività di cui al presente avviso. L'affidamento del servizio avverrà con le modalità di cui all'art. 5 della L. 381/1991" - si legge nel bando.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, in carta libera, entro e non oltre le ore 12, del 26 giugno 2019 secondo le seguenti modalità:



- via PEC all'indirizzo amministrazione@pec.aigaspa.it;

- in busta chiusa, sigillata riportante la scritta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI E DEGLI IMPIANTI DEL CIVICO DEPURATORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA – Periodo dal 15/07/2019 al 31/12/2019 – NON APRIRE” e l’indicazione completa del mittente (ragione sociale e indirizzo), recapitata sia a mezzo del servizio postale, ovvero consegnata a mano al seguente indirizzo: AIGA SPA – Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 Ventimiglia (IM); orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12,30.



"Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. - aggiungono da AIGA - Si precisa che ai fini dell'ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento della lettera. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è perentorio".