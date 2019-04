Sanremo: grande successo per 'La Forza della Natura', i ringraziamenti da una turista di Milano

Sta riscuotendo grande successo anche sui social la manifestazione ‘Forza della Natura’, dedicata a Libereso e di cui Sanremo News ed il gruppo MoreNews è madia partner.

Oltre ai numerosi commenti positivi presenti nelle pagine dei social, fra le lettere pervenute in redazione ecco quella di Margherita di Milano:

“Gentile direttore, vorrei utilizzare la sua rubrica per rivolgere un ringraziamento agli organizzatori della mostra Forza della Natura che si sta svolgendo a Sanremo. Io sono anni che frequento Sanremo nel periodo dei ponti del 25 aprile e primo maggio e non avevo mai trovato nulla di interessante per i turisti. Ma soprattutto non ho mai partecipato ad iniziative della città che avessero anche una valenza educativa e culturale come quella dedicata a Libereso, che non conoscevo e che ho potuto conoscere ed apprezzare grazie a questa iniziativa. La manifestazione è stata non solo per me, ma anche per molti altri turisti l’occasione per scoprire una figura affascinante ed approfondire molteplici tematiche ambientali con relatori competenti e grazie ad una perfetta organizzazione. Per questo auspico che un pubblico sempre più numeroso visiti la mostra e partecipi sempre più numeroso agli incontri. Io non mancherò di invitare gli amici a partecipare a questa ed anche alle prossime edizioni”.