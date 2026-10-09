Al Molo 8.44 arriva il Laser Tag: domenica 11 ottobre un pomeriggio di sfide e divertimento

Domenica 11 ottobre, dalle 15.30 alle 19.00, al Molo 8.44 arriva il Laser Tag, con un’arena outdoor appositamente allestita nel viale al piano terra, nello spazio tra Decathlon e Croff.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Il Giardino dei Sogni, porterà al Molo 8.44 un pomeriggio dedicato al gioco, alla strategia e al divertimento, con bunker gonfiabili, attrezzature dedicate e operatori pronti a guidare i partecipanti durante le diverse sfide.

Il Laser Tag è un gioco d’azione che simula una battaglia tattica in totale sicurezza. Ogni giocatore viene equipaggiato con un marcatore hi-tech e con sensori a infrarossi in grado di rilevare i colpi ricevuti. Nessun pallino, nessuna vernice e nessun impatto fisico: per vincere serviranno soprattutto velocità, strategia e gioco di squadra.

Sarà possibile partecipare sia in gruppo sia individualmente, entrando a far parte delle squadre che verranno organizzate durante il pomeriggio.

L’attività è pensata principalmente per bambini e ragazzi, ma è aperta anche agli adulti, a partire dai 5 anni, compatibilmente con la corporatura del bambino.

Gli operatori de Il Giardino dei Sogni saranno presenti per tutta la durata dell’evento per spiegare il regolamento, organizzare i turni di gioco e accompagnare i partecipanti durante l’esperienza.

L’appuntamento è quindi per domenica 11 ottobre, dalle 15.30 alle 19.00, al Molo 8.44, nel viale al piano terra tra Decathlon e Croff. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a una nuova data.