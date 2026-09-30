Grande partecipazione a Bordighera per "Da Cavour alla Repubblica" di Pier Franco Quaglieni

Grande partecipazione, martedì 29 settembre, all'Ex Chiesa Anglicana di Bordighera per la presentazione di "Da Cavour alla Repubblica", il nuovo libro dello storico Pier Franco Quaglieni, pubblicato da Pedrini Edizioni nel 2026. L'incontro è stato promosso e organizzato dalla Fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS, dal Centro Pannunzio e dalla Libreria Amico Libro. A dialogare con l'autore è stato Alberto Guglielmi Manzoni, fondatore della Fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS, in un appuntamento che ha richiamato un pubblico interessato ai temi storici, politici e culturali affrontati nel volume.

Il libro ripercorre la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, seguendo un arco temporale che parte dalle origini del separatismo liberale e laico e arriva alla Conciliazione del 1929 e alla revisione dei Patti Lateranensi del 1984. Quaglieni affronta inoltre il ruolo dei Patti Lateranensi all'interno della Costituzione repubblicana del 1948, soffermandosi anche sul dibattito relativo alla loro eventuale abrogazione promosso da Marco Pannella. Un percorso che mette in relazione passaggi decisivi della storia italiana e le diverse posizioni maturate nel confronto tra istituzioni, religione e società.

Al centro della riflessione proposta durante la serata è stato il tema della laicità dello Stato, affrontato sotto il profilo storico, giuridico, politico, culturale e filosofico. Il volume prende in considerazione anche le trasformazioni di una società sempre più multireligiosa e le nuove questioni legate al rapporto con l'Islam. L'obiettivo è ricostruire, attraverso punti di vista differenti, alcune delle principali tappe del confronto tra politica e religione in Italia, offrendo spunti di riflessione su un tema che continua a essere oggetto di discussione nel dibattito pubblico.

L'incontro ha suscitato curiosità e domande da parte del pubblico, che ha seguito con attenzione il dialogo tra Quaglieni e Guglielmi Manzoni. La presentazione è stata quindi anche l'occasione per approfondire alcuni degli argomenti sviluppati nel volume, con particolare attenzione all'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa e al significato assunto dalla laicità nel corso della storia italiana. Un confronto sviluppato con numerosi richiami storici e con l'intento di offrire ai presenti una lettura articolata delle vicende affrontate nel libro.

Nel corso dell'appuntamento è stata inoltre ricordata l'attività della Fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS, che opera attraverso due filoni strettamente collegati: quello culturale e quello filantropico-solidaristico. Sul versante culturale, la Fondazione promuove e diffonde il sapere attraverso la divulgazione di contenuti scientifici, la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e la salvaguardia dell'ambiente. Particolare attenzione viene riservata al dialogo tra discipline diverse, con l'obiettivo di favorire la conoscenza condivisa e lo sviluppo del pensiero critico.

Sul fronte filantropico e solidaristico, la Fondazione porta avanti interventi rivolti alla comunità, sostenendo famiglie e persone che si trovano in situazioni di difficoltà. Le attività vengono sviluppate anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato, ordini professionali e club service. La Fondazione può essere sostenuta anche attraverso la donazione del 5x1000. Per informazioni sulle attività e sulle modalità per contribuire è possibile consultare il sito www.uomoepellicano.it.