Moreno Ferrari, CEO di Nuovo Banco Metalli, su mercati instabili, guerre e inflazione: "Perché oggi anche chi non ha mai pensato all'oro dovrebbe farlo"

C'è una domanda che negli ultimi anni tanti risparmiatori si sono posti almeno una volta, magari leggendo le notizie a colazione: "E se succede qualcosa, i miei soldi dove sono al sicuro?"

Non è una domanda da esperti di finanza. È la domanda di chi lavora, mette da parte, pensa ai figli e alla pensione, e vede il mondo intorno a sé farsi ogni giorno più imprevedibile. La risposta, da cinquemila anni a questa parte, ha spesso lo stesso colore: quello dell'oro.

Una realtà costruita sulla fiducia

Nuovo Banco Metalli opera da oltre venticinque anni nel mondo dei preziosi, con cinque sedi tra Genova (Cornigliano, San Fruttuoso e Sampierdarena), Sanremo e Ventimiglia. Oltre diecimila transazioni ogni anno, oltre diecimila clienti che ogni anno scelgono di affidarsi a un team che ha fatto di tre parole il proprio metodo di lavoro: tecnologia, rapidità, trasparenza.

L'azienda è iscritta all'OAM, l'organismo che vigila sugli operatori professionali in oro, e dispone dell'unica fonderia della Liguria, con tempi di lavorazione di circa un'ora. Le quotazioni seguono il Fixing internazionale in tempo reale e le valutazioni vengono eseguite con macchinari di ultima generazione, davanti al cliente. Nessuna sorpresa, nessuna zona d'ombra.

Oltre all'acquisto di oro usato e alla valutazione dei preziosi, Nuovo Banco Metalli offre la vendita di lingotti, sterline e marenghi d'oro, argento, platino e palladio, affiancando ogni cliente con una consulenza personalizzata.

"L'oro non è una scommessa. È un'assicurazione."

Moreno Ferrari parte da un concetto semplice, che smonta subito un luogo comune.

«Molte persone pensano che l'oro sia una cosa per pochi, per collezionisti o per grandi investitori. È esattamente il contrario» spiega. «L'oro è lo strumento più democratico che esista. Non serve conoscere la finanza, non serve seguire i grafici tutti i giorni. Serve solo capire una cosa: l'oro non promette di farti diventare ricco da un giorno all'altro. Ti aiuta a non diventare più povero quando tutto il resto va storto.»

E negli ultimi anni, di cose andate storte, ce ne sono state parecchie.

Il termometro della paura

«Guardi cosa è successo dal 2020 a oggi» prosegue Ferrari. «Una pandemia che ha fermato il mondo. Il ritorno della guerra in Europa. Le tensioni in Medio Oriente. Le crisi commerciali tra le grandi potenze, i dazi, le catene di approvvigionamento spezzate. Un'inflazione che molti di noi non vedevano da decenni e che ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e risparmi. Ogni volta che il mondo trema, l'oro reagisce.»

Non è un'opinione: è una dinamica che i mercati conoscono bene. Quando cresce l'incertezza, i capitali cercano rifugio. E il rifugio per eccellenza, da sempre, è il metallo giallo. Non a caso, negli ultimi anni le banche centrali di mezzo mondo hanno acquistato oro a ritmi record, rafforzando le proprie riserve. «Quando sono gli stessi Stati a comprare oro» osserva Ferrari «forse il privato cittadino dovrebbe chiedersi perché.»

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l'oro ha toccato ripetutamente nuovi massimi storici, e chi aveva scelto di acquistarlo cinque o sei anni fa ha visto il valore del proprio investimento più che raddoppiare.

«Ogni settimana entra in una delle nostre sedi qualcuno che ci dice: "Avrei dovuto farlo prima." È la frase che sentiamo più spesso» racconta Ferrari. «Chi ha comprato qualche lingotto anni fa, magari quasi per scrupolo, oggi è la persona più tranquilla della famiglia.»

Borse che salgono, borse che crollano

C'è poi il tema dei mercati finanziari. Azioni, fondi, obbligazioni: strumenti utili, certo, ma legati all'andamento delle aziende, dei governi, dei tassi d'interesse. Basta una notizia, un tweet, una decisione politica, e in poche ore possono bruciarsi percentuali importanti di valore.

«Il punto non è evitare la Borsa» precisa Ferrari. «Il punto è non mettere tutte le uova nello stesso paniere. L'oro tende a muoversi in modo diverso rispetto agli altri investimenti: spesso, proprio quando i listini scendono, lui tiene o sale. Per questo avere una parte del proprio patrimonio in oro significa dare equilibrio a tutto il resto.»

Qualcosa che puoi tenere in mano

Ma c'è un aspetto che, più di ogni altro, rende l'oro diverso da qualsiasi altra forma di risparmio. Ed è quello su cui Ferrari insiste di più.

«L'oro fisico è tuo. Punto. Non dipende da una banca, da un server, da una password, da un intermediario. Un lingotto non può fallire, non può essere svalutato per decreto, non può sparire per un problema informatico. È un bene reale, riconosciuto in tutto il mondo, che si può vendere o scambiare in qualsiasi momento e in qualsiasi Paese.»

In un'epoca in cui tutto è digitale e smaterializzato, questa concretezza ha un valore enorme. Nessuno sa cosa riserverà il domani: una crisi bancaria, una svalutazione, una nuova emergenza. «Nella storia, nei momenti più difficili, l'oro è sempre stato accettato come mezzo di scambio quando tutto il resto perdeva fiducia» ricorda Ferrari. «È la riserva di valore che attraversa le generazioni. Si compra oggi, si lascia ai figli domani.»

Da dove si comincia

La buona notizia è che per iniziare non servono grandi capitali. Esistono lingotti di diversi tagli, dai più piccoli ai più importanti, e monete da investimento come sterline e marenghi, che permettono di costruire la propria riserva poco alla volta, in base alle proprie possibilità. L'oro da investimento, inoltre, in Italia è esente da IVA.

«Il consiglio che do a tutti è uno solo: non fatelo da soli e non affidatevi al primo che capita» conclude Ferrari. «Rivolgetevi a un operatore autorizzato, che vi mostri il prezzo in tempo reale, che vi spieghi cosa state comprando e che sia lì anche domani, quando ne avrete bisogno. È quello che facciamo da venticinque anni, ogni giorno, con ogni cliente.»

Il momento giusto è quando decidi di proteggerti

Il mondo non smetterà di essere incerto. Le tensioni internazionali, la volatilità dei mercati, l'inflazione continueranno a far parte delle nostre vite. Ma ciascuno può scegliere come affrontarle: subendole, oppure preparandosi.

Nuovo Banco Metalli ti aspetta per una consulenza gratuita e senza impegno, per capire insieme quale soluzione è più adatta a te e al tuo patrimonio. Scopri le quotazioni aggiornate e i lingotti disponibili su www.banco-metalli.com, oppure vieni a trovarci in una delle nostre sedi:

Genova Cornigliano – Via Cornigliano 36-38-40r – Tel. 010 6501501

– Via Cornigliano 36-38-40r – Tel. 010 6501501 Genova San Fruttuoso – C.so Sardegna 89r – Tel. 010 4075572

– C.so Sardegna 89r – Tel. 010 4075572 Genova Sampierdarena – Via Antonio Cantore 166r – Tel. 010 416382

– Via Antonio Cantore 166r – Tel. 010 416382 Sanremo – Via Roma 2 – Tel. 0184 990230

– Via Roma 2 – Tel. 0184 990230 Ventimiglia – Via Cavour 49B – Tel. 0184 635128

Chi ha comprato oro anni fa oggi dice "meno male". Fai in modo di poterlo dire anche tu.